Росіяни тиждень тримали в полоні, а потім депортували з окупованих територій двох жінок за спротив проведенню псевдореферендумів. ВIДЕО

Російські окупанти тиждень тримали в полоні, а потім депортували з окупованих територій України двох громадянок України Юлію Браілко та Маргариту Суботіну через те, що вони чинили спротив проведенню псевдореферендумів. Жінки знімали членів "виборчої комісії", які ходили по дворах, і викладали ці фото в місцевих пабліках. Наразі жінки у Запоріжжі. Їх поселили до гуртожитку. Журналістка просить про допомогу для них.

Про це розповіла журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, двум відчайдушним та неймовірно сміливим жінкам потрібна допомога. Юлія Браілко та Маргарита Суботіна в окупації (!!!) під час "референдумів" чинили спротив.

Ці відео виклали самі окупанти. Тут вони зачитують свій "вирок" двом жінкам. Вони там запровадили новий вид знущань - "депортація" (що за Женевськими конвенціями, до речі, є окремим воєнним злочином). Самі жінки відмовляються говорити з журналістами, тому переказую зі слів інших людей.

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Під час т.зв. "референдумів" жінки знімали членів "виборчої комісії", які ходили по дворах, і викладали начебто ці фото в місцевих пабліках. В невеликих містечках та селах не складно, маючи фото, зрозуміти, де саме воно було зроблено. Так їх і вичислили. Прийшли до їхніх домівок з обшуками. В одній знайшли ноут, на якому були не видалені файли зі зйомками пересування російської техніки. В іншої - наче нічого взагалі не знайшли. Обох забрали. Майже тиждень тримали в "міліції". Знаю, що коли одну забирали, то вдарили прикладом по голові. Що відбувалося за той тиждень в тих катівнях, не знаю.

Але минулого тижня їх в мішках на голові вивезли до Василівки (це єдина така шийка, через яку можна виїжджати з окупованих територій Півдня), там оце шоу, яке ви бачите на відео, і було знято. Жінкам зачитали так званий вирок. Звинуватили в "дискредитации" окупантів та "дестабилизации социально-политической ситуации". Міра покарання - депортація.

Жінки готувалися до розстрілу, бо побачили позаду траншею. Запитали. Їм сказали, що вони можуть йти. А якщо за 20 хвилин побачать спини, то будуть стріляти в спини.

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Жінки йшли, куди їм показали. До "сірої зони". Потім їх зупинили місцеві. Повідомили, що ті фактично йдуть на мінні поля. Забрали та відвезли до Запоріжжя.

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Зараз ці сміливи жінки вже в Запоріжжі, їх поселили в гуртожиток. Але. Вони - без грошей, без карток, без телефонів, без одягу, без взуття, без дому, без нічого. Як ви розумієте, зараз гроші потрібно на все. Тому.

От моя картка Приват: 5457082228387523

А я вже знайшла, як гроші передати їм.

Давайте подякуємо їм за їхню боротьбу в окупації", - закликала Ромалійська.