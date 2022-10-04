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ЗСУ долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо жінок в армії, - Залужний показав ролик. ВIДЕО

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що сучасні Збройні сили долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо ролі жінок в армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на його сторінці у Фейсбуці.

"Жінка на кораблі до біди - це упередження. Сучасні Збройні Сили долають не тільки ворога, а й стереотипи. Ми змінюємо суспільство, адже його кращі представники сьогодні - у наших лавах. Разом до Перемоги!" - прокоментував Залужний відео.

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Він у рубриці "Україна_тримається_на_наших_плечах" оприлюднив відео інтерв’ю молодої дівчини, яка власним прикладом довела, що звертати увагу на забобони не варто.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українські жінки-найкращі у світі...
  • Нина Карпенко
    Адже й чоловіки у нас найкращі у світі..
    І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
  • Дмитрий Брынза
    Орден - в студию !!!
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