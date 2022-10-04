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На Херсонщині визволені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 223 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо хороші новини з передової. 

Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.

Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...

Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Жителі визволеної Новопетрівки на Херсонщині зустрічають українських захисників. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Super Gut
    "Вєстнік тільки хороших новин" - нове вечірнє телешоу від студії квартал95.
    До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
  • 5 копійок
    Від зеленого Інформбюро. У мікрофона Тойшоневтік.
  • vadyan
    Там ще терорист гіркін тільки що написав в істериці, що все угрупування кацапів на Інгульці відступає в сторону Каховки, тому що все постачання туди повністю зупинилося, там оточення з трьох сторін...

    Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
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