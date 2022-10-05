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"Троянський кінь" в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини. ВІДЕО+ФОТО

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Активісти оголосили про створення в лавах збройних сил РФ руху "Атеш", який має на меті розвалити російську армію зсередини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим SOS".

"В окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців "Атеш". Вони будуть руйнувати армію окупанта зсередини", - йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі руху "Атеш" опубліковане відеозвернення його активіста.

"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - каже чоловік.

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Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 01
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 02
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 03
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 04

Топ коментарі

  • Raccoonenko
    Є ще третій варіант: рух організовує сама гебня, щоб вичислити та нейтралізувати найбільш активних супротивників.
  • Amber
    Дай Боже Вам сил та сміливості в цій нелегкій справі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
    Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
  • Ali Babaika
    це стьоб

    про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
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