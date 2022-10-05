Новини Відео • Війна

Репортаж зі звільненого Лиману: "Ми в це вірили. Ми дочекалися". ВIДЕО

9 69615
Українські військові звільнили місто 1 жовтня та рухаються звідси далі. Битва за Лиман точилась кілька тижнів: ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у визволеному Лимані побували журналісти Суспільного. Дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою та тілами вбитих росіян. У самому Лимані боїв не було, більшість руйнувань припадають на травень, коли на місто наступала Росія. Нині у місто повертається українська поліція та скоро запустять гуманітарні вантажі. Хліба у людей немає вже кілька днів, ліків і медичної допомоги - протягом тижнів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Лимана відрізало шляхи постачання і порушило логістику військ РФ, - Нацгвардія

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
  • Garry Grant
    Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
  • Vlad Cheh
    А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

    Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

    На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини