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Мобілізація 300 тис. осіб не дозволить РФ швидко проводити наступ, але вони намагатимуться здобути чисельну перевагу на певних напрямках, - Бутусов. ВIДЕО

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РФ не зупиниться на мобілізації 300 тис. осіб та направить мінімум 500-700 тис. мобілізованих на фронт.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, армія РФ досі зберігає перевагу в кількості танків, артилерії та боєрипасів. 

"Має можливість зробити щільнішою свою оборону та стабілізувати її на певному рубежі. Спротив російської армії ще не підірвано, вони ще не втрачають керованість і вони ще намагаються за рахунок введення свіжих сил діяти активно. Але я не думаю, що ці мобілізовані дадуть можливість росіянам дуже швидко проводити якісь значні наступальні операції. Ці мобілізовані - це ще такий матеріал, який проходитиме природній відбір, через великі втрати. Росія, я вважаю, після першої хвилі продовжуватиме мобілізацію. Вони не зупиняться на 300 тис. Треба розуміти, що перед нами реальна загроза, коли Росія зможе, як мінімум, до 500-700 тис. людей ще направити на фронт, щоб позбавити нас чисельної переваги та здобути самим чисельну перевагу на певних напрямках", - пояснив журналіст. 

Читайте: Кількості боєприпасів і техніки достатньо для того, щоб ЗСУ могли диктувати тактичну ініціативу на певних ділянках фронту, - Бутусов

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вопрос не в том что они хотят иметь 500, 700, тысяч или миллион. А в том что они не смогут их не обуть не вооружить, не прокормить. Не так важно 300 тысяч или 700 тысяч, важно иметь армию, а не толпу.
  • max ...
    Ти бачив як ці танки зберігаються? По данным лента.ру вони з 2011-2020 відновили 960 танків при постачанні всіх західних комплектуючих(електроніки, тепловізори і т.п). 100 танків в рік при чому готуючись до війни. Попробуй корч відновити якому 50 років.
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