Бійці 92-ї ОМБр за один день знищили три ворожі артилерійські позиції. ВIДЕО безпілотника
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Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за один день знищили три ворожі артилерійські позиції розташування яких викрили розвідники за допомогою БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі розвідник окремої розвідроти при 92-й ОМБр Леонід Маслов і публікує відео на якому зафіксована успішна робота розвідки та артилерії. Маслов присвятив відеоролик загиблому побратиму.
"Звіт про виконану роботу за сьогодні: день прожитий не зовсім даремно. Присвячується памʼяті нашого друга і побратима Біжан Шаропов, полеглого в бою за Ізюм. Спи спокійно, брате. Окупанти мають повиздихати. І горіти пекельним полумʼям", - пише Маслов у дописі до відео.