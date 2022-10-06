Київ передав Дніпру 30 автобусів і 10 з них завантажив гумдопомогою, - Кличко. ВIДЕО

Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", - наголосив Кличко.

За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.

"Автобуси, які столиця передала Дніпру, - це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв - із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", - повідомив Кличко.

Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.

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