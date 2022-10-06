Херсонські колаборанти вимагають від Шойгу застрелитися: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу мав би застрелитися.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив таке становище, просто міг би як офіцер застрелитися. Але слово "офіцер" для багатьох є незрозумілим словом", - сказав зрадник України.

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