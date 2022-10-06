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Херсонські колаборанти вимагають від Шойгу застрелитися: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

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Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу мав би застрелитися.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив таке становище, просто міг би як офіцер застрелитися. Але слово "офіцер" для багатьох є незрозумілим словом", - сказав зрадник України.

Також дивіться: "Когда мы отступаем - мы идём вперёд", - зрадник Стремоусов розповів про тактику армії РФ на Херсонщині. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Покажи приклад, клоун
  • anna konovalenko
    той хто зрадив
    не може розповідати про якусь честь..
  • Дмитрий 297cdebe
    Похоже правда что Шойгу решили списать
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