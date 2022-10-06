Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО
Про це він заявив під час одного зі своїх ефірів, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, якщо щось пішло не так, хтось же мусить за це відповісти? Осіння кампанія поки що, чемно кажучи, складається не на нашу користь. І хтось має за це відповісти так, щоб це було зрозуміло. Наразі ЗСУ стягнули в Запорізьку область величезну кількість техніки та людей. А де удар по місцях концентрації? І в мене просте запитання: це відбувається, бо не вміють і не знають, чи тому що зрада. Гарну статтю тут нагадали мені: 58-ю. У ній є цілі розділи актуальні. Наприклад, "Зрада Батьківщини", "Контрреволюційне повстання", "Шпигунство", "Шкідництво", "Диверсії", "Тероризм", - сказав пропагандист.
Зазначимо, що осіб, засуджених за цією статтею, в СРСР називали "ворогами народу".