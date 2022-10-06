Новини Відео

Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО

18 42971
Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував судити винних за провали РФ на фронті за радянськими законами.

Про це він заявив під час одного зі своїх ефірів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, якщо щось пішло не так, хтось же мусить за це відповісти? Осіння кампанія поки що, чемно кажучи, складається не на нашу користь. І хтось має за це відповісти так, щоб це було зрозуміло. Наразі ЗСУ стягнули в Запорізьку область величезну кількість техніки та людей. А де удар по місцях концентрації? І в мене просте запитання: це відбувається, бо не вміють і не знають, чи тому що зрада. Гарну статтю тут нагадали мені: 58-ю. У ній є цілі розділи актуальні. Наприклад, "Зрада Батьківщини", "Контрреволюційне повстання", "Шпигунство", "Шкідництво", "Диверсії", "Тероризм", - сказав пропагандист.

Зазначимо, що осіб, засуджених за цією статтею, в СРСР називали "ворогами народу".

Також читайте: "Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію", - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    підтримую. цей перший піде під ніж
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
  • Алекс Мышкевич
    абсолютно "ЗА" !!!

    "космополитов" и "убийц в белых халатах"!

    валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини