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Два українські танки Т-64БМ2 "Булат" стріляють в окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

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У мережі опубліковано фрагмент бойової роботи українських танків Т-64БМ2 "Булат" на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одну із бронемашин українські воїни причепили номерні знаки американського штату Аляска.

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Два українські танки Т-64БМ2 Булат стріляють в окупантів на Херсонщині 01

Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2 (об'єкт 447АМ2), шляхом заміни двигуна та нової електроніки. Станом на початок лютого 2022 року - на озброєння ЗСУ було поставлено 10 танків Т-64БМ2 і ще 2 екземпляри для випробувань лишив собі Харківський бронетанковий завод).

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Топ коментарі

  • olele
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    Місця розташування орків та техніки, колон та усе, що Вам відомо

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    @nadzor_kherson_bot
  • Bob Fayn
    НАТО...Аляска
  • Alessandro Moretti
    Alaska registered T62. OK. Where are the tabs?
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