Два українські танки Т-64БМ2 "Булат" стріляють в окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
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У мережі опубліковано фрагмент бойової роботи українських танків Т-64БМ2 "Булат" на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одну із бронемашин українські воїни причепили номерні знаки американського штату Аляска.
Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2 (об'єкт 447АМ2), шляхом заміни двигуна та нової електроніки. Станом на початок лютого 2022 року - на озброєння ЗСУ було поставлено 10 танків Т-64БМ2 і ще 2 екземпляри для випробувань лишив собі Харківський бронетанковий завод).