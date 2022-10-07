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Український воїн ліквідовує окупанта у вбиральні. ВIДЕО

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У мережі з’явилося відео, на якому український воїн ліквідовує російського окупанта у вбиральні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з’явилися в соцмережах. 

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Замочили в сортире получается, прямо по классике жанра
  • Urs
    сдаются с белым флагом, иногда даже предварительно позвонив по номеру 0665803498, а не за миг до нажатия на спусковой крючок, выскакивая резко из говна. А травма у бойца уже давно от своего разрушенного двухэтажного дома в Мощуне, который он строил своими руками, от погибшего лучшего друга, с которым дружил со школы, от убитого тестя, который попёрся на старости лет в Вышгородское ТрО... Это травма.
    А на видео - это уборка говна.
  • Maxim Ak-Murza
    Я просмотрел видео 3 раза, не увидел, шоб там убили человека.
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