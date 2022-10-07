Рашисти жили разом зі свинями у свинарнику на Херсонщині, - СБУ. ВIДЕО
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У визволеному селі Любимівка на Херсонщині російські загарбники жили у свинарнику разом зі свинями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині. Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої "другої армії світу". І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - йдеться в повідомленні.
Місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян, прокоментував: "Знайшли собі подібних".
Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини.