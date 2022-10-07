"Слушай, добей, а!", - "Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - поранений "лікар" з Костроми під час бою просить бійця ЗСУ добити його. ВIДЕО
46 980111
Український військовий в бойових умовах відмовився добивати пораненого ворога на його прохання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах видно, що російський військовий опинився затиснутим між БТРом та стіною після зустрічі з ЗСУ. Він почав благати щоб його добили, але один з наших бійців намагається витягнути його. Навіть попри те, що бій продовжується.
"Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - каже боєць і починає допомагати ворогу, який називається лікарем із Костроми.