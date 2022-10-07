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"Слушай, добей, а!", - "Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - поранений "лікар" з Костроми під час бою просить бійця ЗСУ добити його. ВIДЕО

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Український військовий в бойових умовах відмовився добивати пораненого ворога на його прохання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах видно, що російський військовий опинився затиснутим між БТРом та стіною після зустрічі з ЗСУ. Він почав благати щоб його добили, але один з наших бійців намагається витягнути його. Навіть попри те, що бій продовжується.

"Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - каже боєць і починає допомагати ворогу, який називається лікарем із Костроми.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українці ніколи не були на не будуть аднім народом з ублюдочними кацапами...
  • Олег Кущ e096799b
    Айболит дорогу в Африку показывал. На броне с автаматом. Такое.
  • Каратель Русни
    Надеюсь, амнести Интернешнл не осудят за этот братский удар по пятаку ))
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