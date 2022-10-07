Новини Відео • Мобілізація в РФ

Мобілізованим з Якутії роздали шоколад та прокладки. ВIДЕО

13 51150
Мобілізованим росіянам з Якутії роздали шоколад та прокладки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобілізований дістає з пакету автомобільну аптечку, шоколад та прокладки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр Резніков звернувся до російських офіцерів: "Ви ще можете врятувати Росію від трагедії"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    А букет?
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини