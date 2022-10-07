Мобілізованим з Якутії роздали шоколад та прокладки. ВIДЕО
13 51150
Мобілізованим росіянам з Якутії роздали шоколад та прокладки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мобілізований дістає з пакету автомобільну аптечку, шоколад та прокладки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мобілізований дістає з пакету автомобільну аптечку, шоколад та прокладки.
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
А букет?
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х