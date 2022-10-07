"60 осіб зникли безвісти... 65... з мобілізованих": російські військові скаржаться на нестерпні умови, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Окупант скаржиться дружині на нестерпну ситуацію, на перебування під постійним вогнем, а також розповідає про те, що 65 мобілізованих зникло буквально на другий день після прибуття на фронт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
"Танки через нас стріляють один в одного, а ми в будинку. У нас 65 осіб пропало ось із цих — мобілізованих. Тільки приїхали - і ось на другий день пропали", - розповів загарбник.
Крім того, російський військовий пожалівся, що перебуває під постійним танковим вогнем.