Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ за допомогою дрона успішно атакували групу російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські бійці опублікували у соцмережах. На записі видно 10 окупантів, частина з яких несуть на ношах свого пораненого. Після влучного скидання боєприпасів, лише один із них почав втікати, а інші залишилися лежати на землі.

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