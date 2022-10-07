Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника
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Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ за допомогою дрона успішно атакували групу російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські бійці опублікували у соцмережах. На записі видно 10 окупантів, частина з яких несуть на ношах свого пораненого. Після влучного скидання боєприпасів, лише один із них почав втікати, а інші залишилися лежати на землі.