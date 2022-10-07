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Іранські дрони добре помітні для української ППО, але росіяни шукають "шпарини", де відсутня протиповітряна оборона, - Бутусов. ВIДЕО

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УкраїнськаППО бачить та знищує іранські безпілотники, але поки що немає розгалуженої мережі протиповітряної оборони, щоб знищувати їх усі.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і своєму відео.

"У них далекобійність велика, до 2 тис. км можуть пролетіти, але наша ППО їх добре бачить. Питання в тому, що вони шукають маршрути, де нема наших засобів ППО. Посилаються попереду дрони-розвідники, які шукають радіолокаційне випромінювання та чи працює по них ППО. Вишукують цілі там, де ППО не є щільною. Наприклад, Росія вдарила по Білій Церкві, тобто вони шукають шпарини, де 100% немає прикриття і намагаються вдарити", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, ціна цих ударів низька - в 10-15 разів менше, ніж у крилатої ракети. 

"Тому противник може випускати значну кількість, якусь частину наше ППО одразу збиває. Вони дуже тихохідні, запускають їх вночі, щоб зменшити вразливість, але і вдень запускають. Наша ППО їх бачить, знищує, але поки що ми не маємо такої розгалуженої мережі, щоб знищувати їх усі. Летіти будь-куди та будь-коли вони не можуть, тому що їм потрібна розвідка. Якщо цю групу дронів вчасно помітять, то їх можуть знищити різними засобами ППО. Їх бачать, але вони шукають маршрути, де б їхня помітність була найменшою. Але ця зброя є менш небезпечною, аніж ракетні удари", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    треба антидрони-комікадзе запускати на зустріч
  • Alex_Dimitrov
    да ты Вова гений )) невероятно, но о том, что запас ракет в РФ небесконечный говорит всё, начиная от здравого смысла и логики, до высказываний любых экспертов. Именно поэтому используются старые советские ракеты, ракеты пво типа С-300, противоавианосные ракеты, ракеты Ониксов, и вся эта хрень рано или поздно тоже закончится. Калибры, Искандеры, новые модификации Х-ракет применяются единично уже. Теперь вот дронами пытаются компенсировать.
  • Alex_Dimitrov
    чушь написал ) никто не будет рисковать посылая десант куда-то там в тыл, где в любую секунду могут сбить самолет-вертолет этот. А дронами рисковать можно, небольшая стоимость и не жалко.
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