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Прем’єрка Фінляндії Марін про те, як завершити війну: Росія має залишити територію України. ВIДЕО

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Прем’єрка Фінляндії Санна Марін пояснила, як можна завершити війну РФ проти України.

Відео оприлюднив брюссельський кореспондент фінської телерадіомовної компанії YLE Річард Хусу, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єруку запитали, яким може бути "вихід із конфлікту".

"Вихід із конфлікту? Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію України. Ось це вихід із конфлікту. Дякую", – сказала вона.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    розумна та гарна жінка❤️
  • Ан Мур
    Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
    А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
  • Werner Stauffacher
    достойна відповідь!
    а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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