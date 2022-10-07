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Окупант скаржиться на українських мінометників: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВIДЕО

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В мережі опубліковане відео, на якому російських окупант розповідає про результат роботи українських мінометників по його підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти несуть свого пораненого.

"Вытягиваем "300". Попали под минометный обстрел. Попали по минометный обстрел... Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два", - каже один з них.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Bob East
    Это мы еще не начинали(с)
  • AbOriginal_UA
    Пожелаем убиенным - хорошего здоровья, раненым - крепкой ампутации, а оставшимся в живых - весёлых танцев в стиле "семь-сорок" !
    Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
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