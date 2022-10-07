Львівські податківці хотіли відшкодувати сумнівним компаніям 380 млн грн ПДВ, - Козицький. ВIДЕО

Підприємства Львівщини скаржаться, що їм через незрозумілі причини ще зі січня не відшкодовують або затягують відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) попри те, що усі перевірки вони пройшли. Тим часом, за даними Львівської ОВА, деякі компанії зі сумнівною репутацією отримають відшкодування регулярно і за більш пізній період.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що 6 жовтня у Львівській ОВА відбулась зустріч щодо ситуації з відшкодуванням ПДВ та блокуванням податкових накладних суб’єктам господарювання Львівської області.

"У зустрічі взяли участь представники Головного управління ДПС у Львівській області та представники підприємств, яким через незрозумілі причини ще зі січня не відшкодовують або затягують відшкодування податку на додану вартість попри те, що усі перевірки вони пройшли. Тим часом деякі компанії зі сумнівною репутацією отримають відшкодування регулярно і за більш пізній період", - додав голова ОВА.

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"Через недбальство або свідомі маніпуляції зі сторони Головного управління ДПС у Львівській області страждає соціально відповідальний бізнес, він не може нормально планувати свою роботу, розраховувати на те, що має отримати за законом, він змушений порушувати терміни виконання робіт і, як наслідок, сплачувати штрафи іноземним фінансовим донорам. Це впливає на загальну економічну ситуацію на Львівщині, адже у деяких підприємствах уже стоїть питання про можливість існування та збереження штату працівників. Позиція Львівської ОВА залишається незмінною: процедура відшкодування ПДВ має бути прозорою та зрозумілою. Просимо Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів звернути увагу на цю ситуацію", - наголосив Козицький.

Голова ОВА також опублікував відео із заявами представників підприємств, які зіткнулися із проблемами з відшкодуванням ПДВ:

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Разом з тим, Козицький зазначив, що Бюро економічної безпеки України проаналізувало заявки понад 4,5 тисяч підприємств на відшкодування податку на додану вартість.

"Фахівці БЕБ упередили незаконного відшкодування ПДВ на 1,3 мільярди гривень. 380 мільйонів гривень з цієї суми – це незаконні відшкодування у Львівській області. Це якраз ті підприємства, про сумнівність яких Львівська ОВА говорила раніше. Фахівці БЕБ оглянули юридичні адреси, офіси та складські приміщення компаній, заявки на відшкодування яких викликали сумніви. Встановили відсутність фінансово-господарської діяльності понад 50 підприємств, половина з них зареєстровані у Львівській області", - зазначив голова ОВА.