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Від Чорного моря до Карпат: ветеран АТО Олександр Швецов на протезі вирушив пішки у подорож, щоб зібрати кошти для військових. ВIДЕО

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Ветеран антитерористичної операції на сході України Олександр Швецов, у якого один протез ноги, вирішив здійснити піший перехід від Одеси до Яремчі, що у Закарпатті, щоб зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Він хоче придбати для своїх побратимів на два пікапи та на мікроавтобус.

Щоденник своєї подорожі Олександр Швецов веде на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Донатимо на ЗСУ

День: 4

Друзі, от і пішов четвертий день як я почав йти пішки від Чорного моря до Карпат.

Хочу здолати цей шлях разом з Вами, збираючи кошти Побратимам на два пікапи та на мікроавтобус які їм зараз дуже необхідні

Суть Вашої допомоги полягає в тому: що одна гривня донату на ці потреби = 1 мій крок

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Між Одесою і Яремче 800 000 метрів,чим більше кроків задонатите, тим коротша буде для мене ця дистанція, і тим скорше пацани отримають такі необхідні для них зараз автівки

На даний час у скарбничці загального збору вже маємо 203500 гривень та 377 доларів,а також 1600 грв які донатили пересічні українці,це означає, що моя дистанція завдяки Вам зменшилася на 216 кілометрів)

За три дні я пройшов 35 кілометрів,того залишок 549 км

Поки ж прошу усіх про підтримку. Реквізити для переказів:

5168 7520 0394 0627

(ПриватБанк),

Pay Pal:

[email protected]

Все буде Україна", - розповів Швецов.

Олександр Швецов – ветеран АТО з Житомирщини. У 2014 році отримав поранення, після чого йому встановили протез ноги.

Топ коментарі

  • Amber
    Здоров'я Тобі наш, дорогий воїне і Божої ласки , а ми допоможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Харьков Сумской
    Треба йти в Запоріжжя. Там губата баба з ОДА покрала всю гуманітарку. Навіть НАБУ обшуки в неї робила.
  • Super Gut
    Бляха, я *******: інваліди ходять по країні і збирають у жебраків копійки для армії, а клоунська влада хоче витратити на єдиний говномарафон космічні 1.5 млрд. Я вже не кажу про дєрєбан із бальшой стройкі, який взагалі не зупинялася і продовжується під вас війни.
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