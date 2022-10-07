Від Чорного моря до Карпат: ветеран АТО Олександр Швецов на протезі вирушив пішки у подорож, щоб зібрати кошти для військових. ВIДЕО

Ветеран антитерористичної операції на сході України Олександр Швецов, у якого один протез ноги, вирішив здійснити піший перехід від Одеси до Яремчі, що у Закарпатті, щоб зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Він хоче придбати для своїх побратимів на два пікапи та на мікроавтобус.

Щоденник своєї подорожі Олександр Швецов веде на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Донатимо на ЗСУ

День: 4

Друзі, от і пішов четвертий день як я почав йти пішки від Чорного моря до Карпат.

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Хочу здолати цей шлях разом з Вами, збираючи кошти Побратимам на два пікапи та на мікроавтобус які їм зараз дуже необхідні

Суть Вашої допомоги полягає в тому: що одна гривня донату на ці потреби = 1 мій крок

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Між Одесою і Яремче 800 000 метрів,чим більше кроків задонатите, тим коротша буде для мене ця дистанція, і тим скорше пацани отримають такі необхідні для них зараз автівки

На даний час у скарбничці загального збору вже маємо 203500 гривень та 377 доларів,а також 1600 грв які донатили пересічні українці,це означає, що моя дистанція завдяки Вам зменшилася на 216 кілометрів)

За три дні я пройшов 35 кілометрів,того залишок 549 км

Поки ж прошу усіх про підтримку. Реквізити для переказів:

5168 7520 0394 0627

(ПриватБанк),

Pay Pal:

[email protected]

Все буде Україна", - розповів Швецов.

Олександр Швецов – ветеран АТО з Житомирщини. У 2014 році отримав поранення, після чого йому встановили протез ноги.