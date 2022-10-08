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Українські воїни влаштували "святковий феєрверк" з нагоди дня народження Путіна: знищили ворожий ЗРК "БУК" та РСЗВ "ГРАД". ВIДЕО

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Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали влучних ударів по позиціях росіян, знищивши ЗРК "Бук" та РСЗВ "Град".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

"Святковий феєрверк з нагоди дня народження ліліпутькіна. З нагоди ДНЯ СМЕРТІ обіцяємо в рази потужніший", - підписали відео своєї роботи бійці.

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У відеоматеріалі зазначено, що російські  РЗСВ "ГРАД" та  ЗРК "БУК" уражені вогнем української артилерії.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    И еще один фейерверк, на крымском мосту. Горит так, шо мостику кажись будет капец.
  • Bob East
    руснявые, пшли вон из Украины
  • Bob Fayn
    па празднічному...па дамашнєму
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