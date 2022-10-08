Українські воїни влаштували "святковий феєрверк" з нагоди дня народження Путіна: знищили ворожий ЗРК "БУК" та РСЗВ "ГРАД". ВIДЕО

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали влучних ударів по позиціях росіян, знищивши ЗРК "Бук" та РСЗВ "Град".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Святковий феєрверк з нагоди дня народження ліліпутькіна. З нагоди ДНЯ СМЕРТІ обіцяємо в рази потужніший", - підписали відео своєї роботи бійці.

Також дивіться: Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника

У відеоматеріалі зазначено, що російські РЗСВ "ГРАД" та ЗРК "БУК" уражені вогнем української артилерії.