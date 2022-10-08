"Пожили и хватит", - окупант споглядає, як горить Кримський міст. ВIДЕО

Російський окупант у Криму спантеличено спостерігає за пожежею на Кримському мості.

Він сам зняв та виклав у соцмережі свою реакцію не те, що відбувається, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пожили, бл#дь, и хватит, нах#й. Мосту п#зда, бл#дь. Пути отрезаны, бл#дь", - в розпачі каже чоловік.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.

За версією росіян, міст палає через підрив вантажівки. Частково обвалилися два прольоти мосту.

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