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На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО

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На кримських заправках зростають черги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі запасаються бензином. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр.

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Топ коментарі

  • Александр Юр
    - Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
    - Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
  • mrSmith
    Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!
  • аспм мпри
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