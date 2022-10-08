На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО
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На кримських заправках зростають черги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі запасаються бензином. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі запасаються бензином. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр.
- Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!