Вантажівку, що підірвалася на Кримському мості, перед цим оглядали росіяни, - Mash. ВIДЕО
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Силовики зазирнули в причіп вантажного автомобіля, та не виявили там нічого підозрілого.
Відео огляду автомобіля опублікував російський телеграм-канал Mash, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що що на цих кадрах фура, що пізніше підірвалася на мосту, проходить пост Державної інспекції безпеки дорожнього руху.
Інспектори зазирають в причіп авто, але не бачать нічого підозрілого.
За кілька хвилин автомобіль підірвався.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.