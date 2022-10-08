Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО
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Автомобільне полотно мосту обвалилося в море, на залізничних коліях стоять обгорілі цистерни.
Відео з місця вибуху публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.