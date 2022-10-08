Новини Відео • Окуповані території - Крим і Донбас

Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО

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Автомобільне полотно мосту обвалилося в море, на залізничних коліях стоять обгорілі цистерни.

Відео з місця вибуху публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також дивіться: Кримський міст. Момент вибуху вантажівки. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Наталия Гончар
    Подрыв Крымского моста! Что уже известно

    Просто праздник какой-то!

    ▪️путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

    ▪️Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

    ▪️Согласно Яндекс Картам, Керченский мост будет закрыт до 31 октября.

    ▪️Запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

    Просто праздник какой-то!

    P.S. Секретарь СНБО Данилов поздравил путина с днем рождения.

    Вовчик, ты не держи обиду, что с опозданием. Подарок готовили
  • Саша Пончик
    Майже як новий. Спермоусов не дасть збрехати.
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