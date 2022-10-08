"Укольчик сделаем, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь", - захоплений окупантами голова громади Терещенко розповів про полон. ВIДЕО
З початку повномаштабного вторгненння Російської Федерації на територію України Віктор Терещенко, голова Великобурлуцької громади на Харківщині, ухвалив рішення не виїжджати, а залишитись та працювати. У той час по території області вже рухались колони окупаційної російської техніки.
У середині березня до селища зайшли військовослужбовці так званих "ЛНР" та "ДНР". Після цього почалось життя "під окупацією".
Після відмови Віктора Михайловича йти на контакт з окупантами вони сказали йому: "Русские придут, укольчик сделают, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь".
Через декілька днів голову громади викрали прямо з робочого місця.
Про проукраїнських активістів у селищі, обшуки, допити, перебування у полоні окупантів та про те, як Віктору Терещенку вдалось виїхати через 20 ворожих блокпостів на підконтрольну Україні територію, а після деокупації Харківщини повернутись на робоче місце, - дивіться в інтерв'ю Богдана Пападіна для "Бутусов+".