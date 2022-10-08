"Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною. АУДIО
Про це у перехопленні, оприлюдненому у телеграм-каналі СБУ, розповідають самі ж загарбники, інформує Цензор.НЕТ.
"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…", - описує своїй дружині ситуацію на фронті рашист.
Він каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.
"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, просто для мяса нужны…" - бідкається рашист.
А їхні власні корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.