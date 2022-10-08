"Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною. АУДIО

Російські окупанти економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх.

Про це у перехопленні, оприлюдненому у телеграм-каналі СБУ, розповідають самі ж загарбники, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…", - описує своїй дружині ситуацію на фронті рашист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова військового РФ, який воює на Донецькому напрямку, з матір’ю: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехоплення ГУР. АУДIО

Він каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо, просто для мяса нужны…" - бідкається рашист.

А їхні власні корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.