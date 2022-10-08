ЗСУ визволили Шевченківку на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО
16 83227
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині.
Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки ВСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор", – написав голова ОВА.
Він наголосив, що в селі вже немає російських окупантів, "які тероризували та вбивали".
До населеного пункту зараз привозять гуманітарну допомогу, люди отримають пенсії та інші грошові виплати, повідомив Янушевич.
Інформація про те, що українські війська увійшли до цього населеного пункту, з'явилася 3 жовтня.