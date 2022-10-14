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Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив запровадження "контртерористичних заходів" у республіці.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Це давно прописано: у зв'язку з загостренням запровадимо режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", - сказав він.

Читайте: Лукашенко ухвалив рішення про приховану мобілізацію у Білорусі під виглядом перевірки боєздатності, - "Наша Ніва"

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
  • Alexey Chernyavsky
    Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
  • Старый зольдат
    Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
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