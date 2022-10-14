Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив запровадження "контртерористичних заходів" у республіці.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
"Це давно прописано: у зв'язку з загостренням запровадимо режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", - сказав він.