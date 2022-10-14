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Артудар українських воїнів по групі окупантів. ВIДЕО безпілотника

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Українські бійці за допомогою артилерії атакувала групу окупантів, що рухалася дорогою в окупованому населеному пункті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, можна нарахувати вісім окупантів. Після першого вибуху, уцілілі почали тікати в перелісок. Артилеристи влучили й туди. Кількість знищених окупантів по відео визначити важко. Під час другого вибуху - на 28 секунді запису, вибухова хвиля виносить на велику висоту щось схоже на тіло ліквідованого окупанта.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Всю землю українську собою загидили,падли.
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Может ли человек летать. Может, но только один раз.
  • Amber
    Дуже сподобалось мені відео 👍🏼🤣🤣🤣
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