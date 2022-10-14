"Я – українець, а українцям нічого не страшно": 9-річний Аскольд про обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. ВIДЕО

Дев’ятирічний Аскольд розповів про обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. На місці його улюбленої гойдалки тепер вирва від ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, інтерв'ю хлопчика біля зруйнованого російською ракетою дитячого майданчика в київському парку Шевченка опулікував німецький телеканал Das Erste.

"Я ніколи не думав, що таке станеться… що ці качелі вибухнуть. Мені не страшно, тому що я – українець, а українцям нічого не страшно. Я вже і не таке бачив. Коли я їхав у Бучу, бачив прострелені будинки, церкву, пробиту кулями…", - сказав хлопчик.

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