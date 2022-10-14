Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня: виявлено тіла вже 15 людей, шестеро вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці руйнування секції під’їзду дев’ятиповерхового житлового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Вже розібрано близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.
На місці працюють На місці працюють від ГУ ДСНС 8 одиниць техніки 24 рятувальника; від комунальних служб 4 одиниці техніки, 4 співробітники; від групи "Метінвест" 2 одиниці техніки і 2 фахівці, а також 55 співробітників Міжрегіонального центру швидкого реагування м. Ромни із залученням 8 одиниць спеціальної техніки.