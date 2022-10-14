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Російські ракети знову влучили у Бєлгород: горить підстанція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Московський режим продовжує знищувати Бєлгород

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни запускають ракети по Харківу, вони попадають на Бєлгород. Місцеві пабліки повідомляють, що після серії вибухів у низці районів російського Бєлгорода зникло світло, відключилися світлофори. Нібито горить ТЕЦ.

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За останньою інформацією у Бєлгороді спалахнула підстанція 110 кВт. Частина міста без світла. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин.

Топ коментарі

  • vadyan
    Мені нравиться як воно горить, як люди бігають, суєтятся (с)
  • Pawlo Kit
    Поки Москва не зрозуміє, що без прямих переговорів з представниками бєлгородської, курської та воронезької народних республік, це все не припиниться, миру не буде!
  • Олег Карпов b569f323
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