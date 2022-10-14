Російські ракети знову влучили у Бєлгород: горить підстанція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
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Московський режим продовжує знищувати Бєлгород
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни запускають ракети по Харківу, вони попадають на Бєлгород. Місцеві пабліки повідомляють, що після серії вибухів у низці районів російського Бєлгорода зникло світло, відключилися світлофори. Нібито горить ТЕЦ.
За останньою інформацією у Бєлгороді спалахнула підстанція 110 кВт. Частина міста без світла. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин.