Лукашенко за тиждень передав Путіну щонайменше 67 танків та 28 "Уралів", - ЗМІ. ВIДЕО
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією моніторингової групи, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, яке розташоване ближче до кордону з РФ.
"Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Не виключено, що кількість танків, які вивезли в РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, тільки за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок "Урал", - йдеться у повідомленні.
"Беларускі Гаюн" зазначає, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ.
Попередні ешелони, як стверджує моніторингова група, були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області і далі на Донбас.