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15 об’єктів, які російські терористи хотіли знищити, вже повністю відновлені, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 об’єктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Минає цей день – 14 жовтня, свято усіх захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва. Я хочу подякувати усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою й на варті. І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про всіх пам’ятає. Нікого й нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо усе своє. Повернемо усе, що належить нам по праву. Україна рухається вперед!" - заявив Зеленський.

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"В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - додав президент.

Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
  • Banda 77
    Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
  • Ivan Livliv
    Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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