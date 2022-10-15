Бійці Росгвардії увірвалися в московський гуртожиток та забрали на війну пітерських будівельників, що зводили в столиці трасу. ВIДЕО

Будівельники та геодезисти лише напередодні приїхали до Москви з Санкт-Петербургу й навіть не були зареєстровані в тамтешньому військкоматі.

Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здесь беспредел происходит. Нас просто привезли и все. Забрали документы. Сейчас хотят насильно посадить в автобус и увезти в часть", - каже на камеру один з будівельників.

У військкоматі у чоловіків забрали всі документи, силою посадили в автобус та повезли до військової частини.

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"Документы нам не отдали. Паспорт и военный забрали, повестку мы не получили, предписания тоже не получили. Мы не стоим на учете тут. Приезжие мы, приехали вчера. И, собственно, даже не знали, что нужно вставать на учет сюда. И нас просто забирают, просто так", - розповів росіянин.

В автобусі одному з будівельників стало зле, він знепритомнів.

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