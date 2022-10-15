Окупант про аеророзвідників та артелиристів ЗСУ: "Птичку" запустили, нах#й, пожужжала, координаты списала. Все - х#як, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку", - перехоплення ГУР. АУДIО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів Головним управлінням розвідки МО України.
Окупант зізнається, що не знає, чи підуть вони у "наступ", бо ні вони, ні їхнє командування нічого не знають: "Я на танке еду и боюсь, что меня свои же на танке зах#ярят, тут п#здец, я тебе говорю, полный дурдом".
"Птички #баные жужжат, все за техникой гоняются. Им уже пох#й на пехоту. У нас пехота была, их, бл#, было человек 600, осталось, бл#, наверное, человек 60, может быть 50, нах#й", - скаржиться він.
Окупант жаліється на роботу українських аеророзвідників та артилеристів: "Птичку" запустили, нах#й, пожужжала, координаты списала, нах#й, где технику увидела. Все, он по рации там сказал, все - х#як, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку".