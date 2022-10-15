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У Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала з боку Новоазовська на Розівку. ВIДЕО

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14 жовтня у Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала до Розівки, на околицях якої скупчуються сили противника.

Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Колона техніка за вчора. Не викладали, доки повністю не відстежили. Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто – до Розівки. За нашою інформацією з місця, наразі збирають сили у Розівці та навколишніх від неї селах. У Солодководному велике скупчення, заселилися там у школі і намагаються ставити техніку ближче до будинків. Здебільшого кадирівці, проте було багато мобіків", - повідомив Андрющенко.

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Топ коментарі

  • boris kravchenko 13aea087
    Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
  • дмитрий a4f273bf
    В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
  • Підлога Маккартні
    а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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