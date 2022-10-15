Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

У суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація із РФ у Білорусь нібито пов’язана зі спільним розгортанням військ цих країн.