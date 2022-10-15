Новини Відео • Війна

Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

11 28254
У суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація із РФ у Білорусь нібито пов’язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Накопичення російських військ у Білорусі може створити загрозу повторного наступу на Київ, - Наєв

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    фарш подьехал)))боевое слаживание алкочмобиков и потешного лукашенковского войска будет?)))
  • Ігор Медушівський
    Це видно якісь "блатні" військові , що їх направили в Бульбостан - чиновники чи діти-мажори .
    Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
  • Hulio
    Рзпіарили для залякування. Щоб відтягти ЗСУ з півдня і сходу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини