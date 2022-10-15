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"Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО

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Радник Офісу Президента Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову, який на запитання від ведучої 1+1 Наталії Мосійчук про інформацію Арестовича щодо російських диверсантів на Банковій заявив: "Арестович це хто?".

Свою відповідь Олексій Арестович озвучив в інтерв'ю "Ми - Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Расскажи лучше, кто такой Ермак.
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    ********, самозакохане чмо Арестович вже всім набрид.
  • Прощай немытая раССея
    Эти два афериста еще повеселят публику, но утвердил их один и тот же человек....
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