"Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО

Радник Офісу Президента Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову, який на запитання від ведучої 1+1 Наталії Мосійчук про інформацію Арестовича щодо російських диверсантів на Банковій заявив: "Арестович це хто?".