"Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

Російський окупант, який знаходиться у Херсонській області на постійні обстріли з боку ЗСУ та каже своїй дівчині , що має найбільше бажання просто повернутися з війни цілим.