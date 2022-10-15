"Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО
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Російський окупант, який знаходиться у Херсонській області на постійні обстріли з боку ЗСУ та каже своїй дівчині , що має найбільше бажання просто повернутися з війни цілим.
Як інформує Цензор.НЕТ, препхоплення розмови опубліковане у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони України.
Військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та деяких російських добровольців, які пішли "бити німців".