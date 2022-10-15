"Могилізація" в РФ показала, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися, - Зеленський. ВIДЕО
Про це президент України Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали свої життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.
І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися.
Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру. ...
Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.
Україна обовʼязково поверне все своє", - заявив Зеленський.