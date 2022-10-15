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"Це не кадри Першої світової": Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом. ВIДЕО

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У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Міністерства оборони України у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sanya T
    На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
  • Валентина Саюн c856325a
    ,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
  • Alex Dev d4763325
    Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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