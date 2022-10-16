Люди годинами стоять у чергах за хлібом у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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У Маріуполі люди змушені годинами стояти в чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.
Про це у телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Черга за безкоштовним хлібом у Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де можна купити хліб, майже за три кілометри. Тому люди вишукуються в черги та чекають годинами. Аби отримати буханку хліба з брудної автівки з брудних рук окупантів", - написав він.