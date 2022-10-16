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Люди годинами стоять у чергах за хлібом у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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У Маріуполі люди змушені годинами стояти в чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.

Про це у телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Черга за безкоштовним хлібом у Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де можна купити хліб, майже за три кілометри. Тому люди вишукуються в черги та чекають годинами. Аби отримати буханку хліба з брудної автівки з брудних рук окупантів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово завозять до Маріуполя цивільних росіян, щоб підвищити кількість населення, - Андрющенко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
  • Злий Грицько
    Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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