Врегулювання в Україні можливе за тиждень, все залежить від США і Великої Британії, - Лукашенко. ВIДЕО

Щодо припинення війни в Україні можна було б домовитися протягом тижня, але США та Велика Британія заборонили Володимиру Зеленському вести переговори.

Про це заявив "президент", що захопив владу в Білорусі, Олександр Лукашенко в інтерв'ю телекомпанії NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

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Журналіст запитав, як можна голосувати проти резолюції, яка засуджує дії Росії в Україні, коли оприлюднюється так багато фактів щодо звірств армії РФ. "Ви знаєте, йде інформаційна війна, українці кажуть про масові поховання, про злочини російської сторони, а російська сторона аналогічно викриває масові злочини української сторони. Звична інформаційна атака одне на одного. У цій ситуації треба розбиратися в корні. Йде війна, в ході цієї війни усіляке можливе, зокрема то, що ви сказали. Тому треба не розмовляти про те, як погано. Ми знаємо, що погано. Війна - це завжди погано. А треба зупинити війну і шукати виходи з ситуації, що склалася", - переконує білоруський диктатор.

Він вважає, що світ дарма зайнятий проблемою, хто винен, адже в цьому нібито можна розібратися згодом. На думку Лукашенка, Зеленському заборонили вести переговори,

"Все залежить від США і Великої Британії. Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра треба сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимося", - зазначив Лукашенко.

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