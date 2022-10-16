Російські військові із Запорізької області повернулися на місце постійної дислокації у Крим, - Чубаров. ВIДЕО

Російські військові, що дислокуються в окупованому Криму, повернулися із Запоріжжя на місце постійного розташування.

Про це у телеграмі повідомив голова Меджлісу крымськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські головорізи, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму, повернулися на місце свого постійного розташування", - написав Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реверсний рух, який окупанти запустили Керченським мостом, дуже обмежений - 10 авто в один бік, 10 в інший, - Чубаров

За його словами, за показною радістю тих, хто зустрічає, сховане горе тих сімей, чиї близькі "стали добривом" у степах Запорізької області.

Він прогнозує, що на тих, хто повернувся, чекає таке ж "майбутнє".