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Російські військові із Запорізької області повернулися на місце постійної дислокації у Крим, - Чубаров. ВIДЕО

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Російські військові, що дислокуються в окупованому Криму, повернулися із Запоріжжя на місце постійного розташування.

Про це у телеграмі повідомив голова Меджлісу крымськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські головорізи, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму, повернулися на місце свого постійного розташування", - написав Чубаров.

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За його словами, за показною радістю тих, хто зустрічає, сховане горе тих сімей, чиї близькі "стали добривом" у степах Запорізької області.

Він прогнозує, що на тих, хто повернувся, чекає таке ж "майбутнє".

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Топ коментарі

  • малюк malyuk
    69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
  • Eispickel
    Заголовок подправьте...
    потому что Крым
    - это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
  • Олег Кущ e096799b
    В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
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