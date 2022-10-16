Українець Богдан Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість. ВIДЕО

У столиці Японії Токіо завершився перший в історії чемпіонат світу з паркуру. Дебютна світова першість з цього виду спорту мала відбутися ще в 2020 році в Хірошімі, проте подію довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Україна на цьому чемпіонаті світу була представлена одним учасником - чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 Богданом Колмаковим. Український трейсер брав участь у обох дисциплінах: фристайлі та швидкості.

У перші Колмаков не зміг пробитися до фіналу, посівши 15-те місце у кваліфікації з оцінкою 21.5. Проте спортсмен був одним із фаворитів на медалі в його коронній дисципліні – швидкості. У кваліфікації він показав шостий результат із часом 27.73 секунди, а у півфіналі – другий – 26.14 с, поступившись італійцеві Андреа Консоліні.

У фіналі Колмаков перевершив ці показники та зумів на 0.59 секунди обійти Консоліні, з яким зійшовся у фінальній парі чемпіонату – так само, як на Всесвітніх іграх цього року, та подолав дистанцію за 25.25 с. Так само позаду залишився володар Кубка світу в цій дисципліні, нідерландець Танґуй ван Шинґен.

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Таким чином Богдан Колмаков завоював "золото" чемпіонату світу-2022 у швидкості - перший в історії титул такого рівня, що розігрувався у паркурі.

Богдан Колмаков - 24-річний український трейсер, який спеціалізується на швидкісній дисципліні паркуру. Родом із Олександрії Кіровоградської області. Чемпіон Всесвітніх ігор-2022, де відбувся дебют паркуру на такому рівні. Дворазовий переможець етапів Кубка світу в Софії (2021, 2022). У 2022 році посів друге місце в рейтингу Кубка світу в швидкості.