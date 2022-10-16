Зеленський попросив українців обмежити споживання електроенергії у пікові години. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням обмежити споживання електричної енергії у пікові години, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Про це під час відеозвернення 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому – на 10%. Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - закликав Зеленський.

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